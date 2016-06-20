Beim automatischen Handeln kann Skype für das Versenden von Textnachrichten mit den notwendigen Informationen verwendet werden. Hier wurde die Arbeit Skype als Bibliothek Skype4COM realisiert, d.h. eine ActiveX Komponente die den Zugriff auf die Programm Verwaltung zur Verfügung stellt.

Derzeit wird Skype4COM.dll mit Skype ausgeliefert, standardmäßig befindet sie sich im folgenden Ordner:

Für ein x86-Betriebssystem:

c:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll



Für ein x64-Betriebssystem:

c:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll



Diese SkypeMQL.dll Bibliothek muss in diesen Ordner koppiert werden: [terminal directory]\MQL5\Bibliotheken

Das Projekt unterstützt nur die 32-Bit Version von MetaTrader 4/5.

1. Versenden von Sofortnachrichten

int SkypeSendInstantMessageW( string skype_name, string message, int status); int SkypeSendInstantMessageA( string skype_name, string message, int status);

Es gibt einige Tests in einer Funktion vor dem Versenden der Sofortnachricht:

Der Benutzername darf nicht leer sein oder mit einer Zahl beginnen.

Der Benutzer mit dem angegebenen Namen muss in der Kontaktliste existieren.



Die Nachricht darf kein leerer String sein.

Der Netzwerkstatus des Empfängers muss mit dem angegebenen Wert übereinstimmen.



Liste der Netzwerkstatus-Konstanten:

Konstantenname

Wert

Beschreibung

STATUS_OFFLINE 1

Offline

STATUS_ONLINE 2

Online

STATUS_AWAY 4

Out of place

STATUS_DONT_DISTURB

16

Do not disturb



Um verschiedene erlaubte Stati gleichzeitig zu setzen, wird eine Bit-Addition der Konstanten verwendet, zum Beispiel: STATUS_ONLINE | STATUS_AWAY.

Die maximale Länge einer Sofortnachricht ist ~8000 ANSI Zeichen, ~4000 Unicode Zeichen.

Beispiel für einen Code:

string InpSkypeName = "echo123" ; string InpTextMessage = "Hello :)" ; string msg; ENUM_SKYPE_ERROR err=(ENUM_SKYPE_ERROR)SkypeSendInstantMessageW(InpSkypeName,InpTextMessage,STATUS_ONLINE|STATUS_AWAY); if (err==ERROR_NO_ERRORS) msg= StringFormat ( "IM an %s, %s gesendet" ,InpSkypeName,InpTextMessage); else msg= StringFormat ( "Fehler beim Senden der IM an %s, Fehler: %s" ,InpSkypeName, EnumToString (err)); Print (msg);

2. Versenden von SMS Nachrichten

Der Dienst zum Versenden von SMS-Nachrichten ist derzeit kostenpflichtig!

int SkypeSendSmsMessageW( string phone_number, string message); int SkypeSendSmsMessageA( string phone_number, string message);

Vor dem Senden einer SMS-Nachricht gibt es einige Tests:

Die Telefonnummer muss im internationalen Format angegeben weden: + [Ländercode] [Stadt oder Netzwerk] [Telefonnummer]

Die Länge des Strings der die Telefonnummer enthält, muss mindestens 7 Zeichen lang sein und mit einem '+' Zeichen beginnen

Die Textnachricht darf kein leerer String sein



Das Versenden einer SMS an eine nicht existente Nummer ist kein Fehler. Die Kosten dafür werden verrechnet aber nach kurzer Zeit rückerstattet, da die Nachricht nicht zugestellt wurde.

Die SMS-Nachricht ist auf116 ANSI Zeichen, 58 Unicode Zeichen beschränkt.

Beispiel für einen Code:

input string InpPhoneNumber = "+380123456789" ; input string InpTextMessage = "Hello :)" ; string msg; ENUM_SKYPE_ERROR err==(ENUM_SKYPE_ERROR) SkypeSendSmsMessageW(InpPhoneNumber,InpTextMessage); if (err==ERROR_NO_ERRORS) msg= StringFormat ( "SMS an %s, %s gesendet" ,InpPhoneNumber,InpTextMessage); else msg= StringFormat ( "Fehler beim Senden der SMS an %s, error: %s" ,InpPhoneNumber, EnumToString (err)); Print (msg);





3. Beschreibung des Rückgabewertes

Beide Funktionen geben einen Ganzzahlwert zurück der - wenn notwendig - analysiert werden kann.

Konstantenname

Wert

Beschreibung ERROR_UNKNOWN

-1

Unbekannter Fehler

ERROR_NO_ERRORS

0 Erfolgreiche Ausführung

ERROR_ATTACH

1

Verbindung mit Skype fehlgeschlagen

ERROR_AUTHORIZED

2

Angegebneer User nicht in der Kontaktliste

ERROR_STATUS

3

Ungültiger User-Status

ERROR_TIMEOUTS

4

Zeitablauf

ERROR_RUNNING 5 Skype wurde nicht in den Speicher geladen

ERROR_SENDING 6

Fehler beim Senden

ERROR_VALUE 7 Fehler bei übermittelten Parametern

ERROR_ACCESS 8 Zugriff auf Skype wurde verweigert ERROR_SKYPE4COM 9 für x86: Skype4COM.dll ist nicht registriert

für x64: Fehler beim Erstellen des COM-Objektes

4. Der erste Aufruf

Bei der ersten Verbindung von MetaTrader 5 zu Skype erscheint ein Popup-Fenster, das den Zugriff auf das Programm steuert.

Nachdem der Zugriff auf Skype gewährt wurde, wird der Zugriff auf Skype in: Tools -> Options -> Advanced -> Manage other programs' gespeichert.

5. Laufzeitfehler

Aus unbekannten Gründen bricht das Programm mit der für MetaTrader 5 x64 kompilierten Bibliothek mit dem Fehler "Stack overflow" (Stapelüberlauf) ab. Wenn es mit Skype4COM verbunden ist, dann müssen Sie auf neue Nachrichten warten, nach denen der Fehler behoben wird.

Der Anhang hat ein Archiv mit dem Bibliotheksquellcode (ein Projekt für Microsoft Visual C++ 2010) und ein Testskript um die Performance zu testen.