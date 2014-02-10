在自动交易中 Skype 可以用来发送必要信息的文字消息。这种情况下与 Skype 的集成要通过库 Skype4COM 实现, 即, 一个 ActiveX 控件来存取 程序 管理。您可以从官方开发者网站 下载 Skype4COM : http://dev.skype.com/accessories/skype4com

Skype4COM.dll 文件必须安装和注册。

At present time Skype4COM.dll is distributed with skype, by default it is located in the following folder:

对于 x86 操作系统:

c:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll

对于 x64 操作系统:

c:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll

这个 SkypeMQL.dll 库文件必须安装在文件夹: [terminal directory]\MQL5\Libraries

The project supports only 32-bit version of MetaTrader 4/5.

1. 发送即时消息

int SkypeSendInstantMessageW( string skype_name, string message, int status); int SkypeSendInstantMessageA( string skype_name, string message, int status);

在发送即时消息之前, 此处有一些功能测试:

用户名不能为空或以数字开头。

用户的指定名必须在联系人名单里。



消息不能为空。

接收者的网络状态必须与指定值一致。



网络状态的常量列表:

常量名

值

描述

STATUS_OFFLINE 1

断线

STATUS_ONLINE 2

在线

STATUS_AWAY 4

不在座位

STATUS_DONT_DISTURB

16

免打扰



同时设置多个可能的状态使用常数逐位附加法, 例如: STATUS_ONLINE | STATUS_AWAY。

最大即时消息尺寸是 ~8000 单字节字符, ~4000 双字节字符。

代码例子:

string InpSkypeName = "echo123" ; string InpTextMessage = "Hello :)" ; string msg; ENUM_SKYPE_ERROR err=(ENUM_SKYPE_ERROR)SkypeSendInstantMessageW(InpSkypeName,InpTextMessage,STATUS_ONLINE|STATUS_AWAY); if (err==ERROR_NO_ERRORS) msg= StringFormat ( "发送即时消息到 %s, %s" ,InpSkypeName,InpTextMessage); else msg= StringFormat ( "错误发送即时消息到 %s, 错误: %s" ,InpSkypeName, EnumToString (err)); Print (msg);

2. 发送短信消息

发送短信服务当前是免费的!

int SkypeSendSmsMessageW( string phone_number, string message); int SkypeSendSmsMessageA( string phone_number, string message);

在发送短信之前, 此处有一些功能测试:

电话号码必须制定, 且按照国际号码格式: + [国家码] [城市或网络码] [电话号码]

包含电话号码的字符串长度必须至少 7 位字符, 并且起始为 '+' 号

文本消息不能为空字符串。



发送短信到不存在的号码不是错误。这个操作会被扣款, 但之后很快会返还, 因为真实消息未能投递。

短信限制为 116 单字节字符, 58 双字节字符。

代码例子:

input string InpPhoneNumber = "+380123456789" ; input string InpTextMessage = "Hello :)" ; string msg; ENUM_SKYPE_ERROR err==(ENUM_SKYPE_ERROR) SkypeSendSmsMessageW(InpPhoneNumber,InpTextMessage); if (err==ERROR_NO_ERRORS) msg= StringFormat ( "发送短信至 %s, %s" ,InpPhoneNumber,InpTextMessage); else msg= StringFormat ( "错误发送短信至 %s, 错误: %s" ,InpPhoneNumber, EnumToString (err)); Print (msg);





3. 返回值描述

两个函数返回整数值, 如果必要, 可供分析。

常量名

值

描述 ERROR_UNKNOWN

-1

未知错误

ERROR_NO_ERRORS

0 成功执行

ERROR_ATTACH

1

连接 Skype 失败

ERROR_AUTHORIZED

2

在联系人清单中没有指定用户

ERROR_STATUS

3

无效用户状态

ERROR_TIMEOUTS

4

超时

ERROR_RUNNING 5 Skype 未加载至内存

ERROR_SENDING 6

发送错误

ERROR_VALUE 7 传送参数错误

ERROR_ACCESS 8 存取 Skype 被禁止 ERROR_SKYPE4COM 9 对于 x86: Skype4COM.dll 未注册

对于 x64: COM-对象 创建错误

4. 首次启动

在首次连接 MetaTrader 5 到 Skype 一个弹出窗口出现, 授权程序管理存取。

当确认存取 Skype 之后, 请求处理进入程序设置的清单: 工具 -> 选项 -> 高级 -> 管理其它程序到 Skype 的存取。

5. 返回错误

因未知原因, 连同库编译 MetaTrader 5 x64, 结尾会有 "堆栈溢出" 错误。如果它通过 Skype4COM 连接, 则您要等待这个错误被改正的新消息。

附件是库源代码的存档 (一个 Microsoft Visual C++ 2010 的项目) 以及测试脚本来检查它的性能。