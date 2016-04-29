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MC_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MC.mq5.
Рис.1. Индикатор MC_HTF
Индикатор NRTR_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора NRTR_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.AroonHorn_HTF
Индикатор AroonHorn с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Пример применения библиотеки MasterWindows для создания мультивалютной игровой торговой панели.AroonHorn_HTF_Signal
Индикатор AroonHorn_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора AroonHorn_Oscillator_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок