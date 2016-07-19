Participe de nossa página de fãs
MC_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 837
Indicador MC com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do gráfico do indicador (timeframe)
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador MC.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
o histograma MACD na forma de cruzamento de duas linhas, cujo espaço entre elas é preenchido com uma cor de fundo para indicar a tendência atual.Exp_ColorJ2JMAStDev
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorJ2JMAStDev.
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorJFatl_StDev.AroonHornSign
Indicador de sinal semáforo com uso do algoritmo de definição de tendências a partir do indicador AroonHorn.