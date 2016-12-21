Mira cómo descargar robots gratis
XDPO_Sign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 915
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Ramdass
Indicador de señal de semáforo que registra en forma de señales los cambios de dirección del indicador suavizado Detrended_Price_Oscillator.
Fig. 1. Indicador XDPO_Sign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15320
