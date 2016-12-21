CodeBaseSecciones
XDPO_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
XDPO_Sign.mq5 (10.22 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor real:

Ramdass

Indicador de señal de semáforo que registra en forma de señales los cambios de dirección del indicador suavizado Detrended_Price_Oscillator.


Fig. 1. Indicador XDPO_Sign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15320

