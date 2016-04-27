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XDPO_Sign - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Ramdass
Семафорный сигнальный индикатор, фиксирующий в виде сигналов изменения направления сглаженного индикатора Detrended_Price_Oscillator.
Рис.1. Индикатор XDPO_Sign
Exp_XDPO_Histogram
Торговая система, построенная на сигналах индикатора XDPO_Histogram.XDPO_Histogram_HTF
Индикатор XDPO_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Detrended_Price_Oscillator_HTF
Индикатор Detrended_Price_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.AroonHornSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма определения трендов из индикатора AroonHorn.