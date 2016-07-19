Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
XDPO_Sign - indicador para MetaTrader 5
1238
Publicado:
Atualizado:
Verdadeiro autor:
Ramdass
Indicador de sinal semáforo na forma de sinais de alteração da direção do indicador ajustado (suavizado) Detrended_Price_Oscillator.
Fig.1. Indicador XDPO_Sign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15320
