Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
XDPO_Sign - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 720
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Ramdass
Detrended_Price_Oscillator. Der Semaphore Signalindikator, der in Form der Änderungssignale der Bewegungen vom glättenden Indikator Detrended_Price_Oscillator fixiert.
in Abb.1. Der Indikator XDPO_Sign
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15320
Exp_ColorXdinMA_StDev
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators ColorXdinMA_StDev gebaut wurde.AroonHorn_HTF
Der Indikator AroonHorn mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Exp_Bezier_StDev
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators Bezier_StDev gebaut wurde.Exp_BinaryWave_StDev
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators BinaryWave_StDev gebaut wurde.