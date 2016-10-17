CodeBaseKategorien
XDPO_Sign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
XDPO_Sign.mq5 (10.22 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Ramdass

Detrended_Price_Oscillator. Der Semaphore Signalindikator, der in Form der Änderungssignale der Bewegungen vom glättenden Indikator Detrended_Price_Oscillator fixiert.

in Abb.1. Der Indikator XDPO_Sign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15320

