CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Bezier_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
702
Ranking:
(12)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Bezier_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Bezier_StDev.mq5.


Fig. 1. Indicador Bezier_StDev_HTF

Fig. 1. Indicador Bezier_StDev_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15218

X2MA_StDev_HTF X2MA_StDev_HTF

Indicador X2MA_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_Karacatica Exp_Karacatica

Sistema comercial construido con las señales del indicador Karacatica.

Exp_LeManSignal Exp_LeManSignal

Sistema comercial construido con las señales del indicador LeManSignal.

Exp_NonLagDot Exp_NonLagDot

Sistema comercial construido con las señales del indicador NonLagDot.