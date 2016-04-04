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Bezier_StDev_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Bezier_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Bezier_StDev.mq5.
Рис.1. Индикатор Bezier_StDev_HTF
Exp_Karacatica
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Karacatica.X2MA_StDev_HTF
Индикатор X2MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_LeManSignal
Торговая система, построенная на сигналах индикатора LeManSignal.Exp_NonLagDot
Торговая система, построенная на сигналах индикатора NonLagDot.