コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Bezier_StDev_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
768
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBezier_StDev指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはBezier_StDev.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに追加します。

図1　Bezier_StDev_HTF指標

図1　Bezier_StDev_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15218

X2MA_StDev_HTF X2MA_StDev_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むX2MA_StDev指標です。

Exp_Karacatica Exp_Karacatica

この取引システムは Karacatica指標のシグナルに基づいています。

Exp_LeManSignal Exp_LeManSignal

この取引システムはLeManSignal指標のシグナルに基づいています。

Exp_NonLagDot Exp_NonLagDot

この取引システムはNonLagDot指標のシグナルに基づいています。