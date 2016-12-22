CodeBaseKategorien
Bezier_StDev_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Bezier_StDev Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die Datei Bezier_StDev.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Abb.1. Der Bezier_StDev_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15218

