PChannel3Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
PChannel3Cloud 指标在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 PChannel3Cloud.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. PChannel3Cloud_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15207

