PChannel3Cloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator PChannel3Cloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator PChannel3Cloud.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator PChannel3Cloud_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15207

PChannel3_HTF PChannel3_HTF

Der Indikator PChannel3 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

PChannel_HTF PChannel_HTF

Der Indikator PChannel mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_StepMA_NRTR Exp_StepMA_NRTR

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators StepMA_NRTR gebaut wurde.

Exp_SuperTrend Exp_SuperTrend

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators SuperTrend gebaut wurde.