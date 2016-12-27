CodeBaseSeções
RVI_Chart - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

O Oscilador RVI está na janela principal do gráfico em relação ao indicador Média Móvel. RVI é desenhado como uma nuvem colorida, a média móvel em azul.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-------------------------------------------------+
//| Parâmetros de Entrada do Indicador              |
//+-------------------------------------------------+
input uint RVIPeriod=14;
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // Método de média
input uint XLength=12;                                // Profundidade da média
input int XPhase=15;                                  // Parâmetro de suavização
//---- Para JJMA com uma variação de -100 ... +100, influencia a qualidade do processo de transição;
//---- Para VIDIA é um período CMO, para AMA é um período de média lento
input double Dev=1000.0;                              // Desvio do indicador
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // Tipo de preço ou manipulador
input int Shift=0;                                    // Deslocamento horizontal do indicador em barras

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

Fig.1. O indicador RVI_Chart

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15114

