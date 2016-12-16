und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RVI_Chart - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 912
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
Yuriy Tokman (YTG)
Der RVI-Oszillator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator. Der RVI wird als farbige Wolke gezeichnet, der gleitende Durchschnitt ist blau.
Indikator Eingabeparameter:
//+-------------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-------------------------------------------------+ input uint RVIPeriod=14; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA; // Mittelungsmethode input uint XLength=12; // Tiefe der Mittelung input int XPhase=15; // Glättungsparameter //---- für JJMA im Bereich von -100 ... +100, und beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses; //---- für VIDIA ist es die CMO Periode, für AMA ist es die Periode des langsamen Durchschnitts input double Dev=1000.0; // Indikator Abweichung input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Preistyp oder Handle input int Shift=0; // Horizontale Indikator Verschiebung in Balken
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der RVI_Chart Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15114
Der Stochastic-Oszillator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator.MFI_Chart
Der MFI-Oszillator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator.
Der RSI_Chart Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.True_Range_Bands_HTF
Der True_Range_Bands Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.