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RVI_Chart - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Yuriy Tokman (YTG)
Осциллятор RVI в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя. Сам RVI представлен цветным облаком, скользящая средняя синим.
Входные параметры индикатора:
//+-------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-------------------------------------------------+ input uint RVIPeriod=14; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA; // Метод усреднения input uint XLength=12; // Глубина усреднения input int XPhase=15; // Параметр сглаживания //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input double Dev=1000.0; // Девиация индикатора input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Тип цены или handle input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор RVI_Chart
Осциллятор Stochastic в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.CCI_Chart_HTF
Индикатор CCI_Chart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор RSI_Chart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.RVI_Chart_HTF
Индикатор RVI_Chart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.