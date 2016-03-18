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Индикаторы

RVI_Chart - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1788
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Yuriy Tokman (YTG)

Осциллятор RVI в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя. Сам RVI представлен цветным облаком, скользящая средняя синим.

Входные параметры индикатора:

//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                    |
//+-------------------------------------------------+
input uint RVIPeriod=14;
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // Метод усреднения
input uint XLength=12;                                // Глубина  усреднения
input int XPhase=15;                                  // Параметр сглаживания
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input double Dev=1000.0;                              // Девиация индикатора
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // Тип цены или handle
input int Shift=0;                                    // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор RVI_Chart

Рис.1. Индикатор RVI_Chart

Stochastic_Chart Stochastic_Chart

Осциллятор Stochastic в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.

CCI_Chart_HTF CCI_Chart_HTF

Индикатор CCI_Chart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

RSI_Chart_HTF RSI_Chart_HTF

Индикатор RSI_Chart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

RVI_Chart_HTF RVI_Chart_HTF

Индикатор RVI_Chart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.