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Индикаторы

WPR_Chart - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2299
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Yuriy Tokman (YTG)

Осциллятор WPR в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя. Сам WPR представлен фиолетовым цветом, скользящая средняя розовым, уровни со значениями по умолчанию границами канала светло-серого цвета.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint PeriodWPR=14;                              // Период индикатора WPR
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // Метод усреднения
input uint XLength=12;                                // Глубина  усреднения
input int XPhase=15;                                  // Параметр сглаживания
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input double Dev=10.0;                                // Девиация ширины канала
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // Тип цены или handle
input int  Level_WPR_UP = -40;                        // Уровень перекупленности
input int  Level_WPR_DN = -60;                        // Уровень перепроданности
input int Shift=0;                                    // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах  

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор WPR_Chart

Рис.1. Индикатор WPR_Chart

XMA_KLx7_Cloud_HTF XMA_KLx7_Cloud_HTF

Индикатор XMA_KLx7_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

True_Range_Bands True_Range_Bands

Альтернатива индикатору Bollinger Bands® с использованием Average True Range.

DeMarker_Chart DeMarker_Chart

Осциллятор DeMarker в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.

MFI_Chart MFI_Chart

Осциллятор MFI в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.