Реальный автор:

Yuriy Tokman (YTG)

Индикатор RSI в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя. Сам RSI представлен синим цветом, мувинг оранжевым, уровни со значениями по умолчанию границами канала светло-серого цвета.

Входные параметры индикатора:

input uint PeriodRSI= 14 ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMMA ; input uint XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input double Dev= 10.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input uint Level_RSI_UP = 60 ; input uint Level_RSI_DN = 40 ; input int Shift= 0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор RSI_Chart