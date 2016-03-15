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RSI_Chart - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Yuriy Tokman (YTG)
Индикатор RSI в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя. Сам RSI представлен синим цветом, мувинг оранжевым, уровни со значениями по умолчанию границами канала светло-серого цвета.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint PeriodRSI=14; // Период индикатора RSI input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA; // метод усреднения input uint XLength=12; // глубина усреднения input int XPhase=15; // параметр сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input double Dev=10.0; // Девиация ширины канала input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // тип цены или handle input uint Level_RSI_UP = 60; // уровень перекупленности input uint Level_RSI_DN = 40; // уровень перепроданности input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор RSI_Chart
Три канала Кёлтнера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF
Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор CCI в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.Библиотека MasterWindows
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