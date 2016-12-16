コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorHMA_StDev_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
681
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorHMA_StDev指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはColorHMA_StDev.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　ColorHMA_StDev_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15041

GFilter_HTF GFilter_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むGFilter指標です。

d_XMA_HTF d_XMA_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むd_XMA指標です。

ColorJFatl_StDev_HTF ColorJFatl_StDev_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJFatl_StDev指標です。

HLR_Histogram HLR_Histogram

買わ/売られ過ぎ領域内への進入を色で表示するヒストグラムとして実装されるHighestLowestRange (HLR)指標です。