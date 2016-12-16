入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むd_XMA指標です。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むGFilter指標です。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJFatl_StDev指標です。

買わ/売られ過ぎ領域内への進入を色で表示するヒストグラムとして実装されるHighestLowestRange (HLR)指標です。