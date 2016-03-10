Индикатор ColorJFatl_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор GFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Стандартный индикатор Ichimoku, у которого пространство между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen заполнено цветной гистограммой для более наглядного восприятия индикатора.

Индикатор GMMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.