GFilter_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
883
(14)
gfilter.mq5 (12.6 KB) 预览
gfilter_htf.mq5 (11.05 KB) 预览
在输入参数中带有时段选择选项的GFilter指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要 GFilter.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. GFilter_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15038

