Индикатор AverageOfATR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор ColorJFatl_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор ColorHMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Стандартный индикатор Ichimoku, у которого пространство между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen заполнено цветной гистограммой для более наглядного восприятия индикатора.