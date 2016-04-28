在输入参数中提供了时段选择选项的 XMA_BBx5_Cloud 指标。

在输入参数中含有时段选择选项的 XMA_BBx5 指标。

一个移动平均形式的趋势指标，它可以根据趋势的方向改变颜色。

根据趋势方向的改变而生成交易信号的信号灯信号指标。