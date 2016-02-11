请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1009
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的VKW_Bands_Modify_Stochastic指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 ColorMETRO_Stochastic.mq5 和 VKW_Bands_Modify_Stochastic.mq5 指标文件. 把它们放在 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下.
图 1. VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14519
