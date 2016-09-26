und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
VKW_Bands_Modify_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 631
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator VKW_Bands_Modify mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren VKW_Bands_Modify.mq5 und METRO.mq5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator VKW_Bands_Modify_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14457
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung der Wolke im Indikator METRO_DeMarker.METRO_Sign
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung der Wolke im Indikator METRO.
Der Indikator des Typs Oszillators, der seine Werte aufgrund des technischen Indikators Stochastic zeigt.ColorMETRO_Stochastic_HTF
Der Indikator ColorMETRO_Stochastic mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.