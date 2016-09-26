CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

VKW_Bands_Modify_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
631
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator VKW_Bands_Modify mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren VKW_Bands_Modify.mq5 und METRO.mq5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator VKW_Bands_Modify_HTF

in Abb.1. Der Indikator VKW_Bands_Modify_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14457

METRO_DeMarker_Sign METRO_DeMarker_Sign

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung der Wolke im Indikator METRO_DeMarker.

METRO_Sign METRO_Sign

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung der Wolke im Indikator METRO.

ColorMETRO_Stochastic ColorMETRO_Stochastic

Der Indikator des Typs Oszillators, der seine Werte aufgrund des technischen Indikators Stochastic zeigt.

ColorMETRO_Stochastic_HTF ColorMETRO_Stochastic_HTF

Der Indikator ColorMETRO_Stochastic mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.