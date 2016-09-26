CodeBaseKategorien
METRO_DeMarker - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
702
(20)
Der echte Autor:

igorad

Der Indikator des Typs Oszillators, der seine Werte aufgrund des technischen Indikators DeMarker zeigt. Der Indikator DeMarker wurde mit der lila Farbe dargestellt, die Farbe der Wolke ändert sich je nachdem, welche Richtung der Trend hat. Die blaue Farbe der Wolke - das Signal für den Kauf, rot - für den Verkauf.

in Abb.1. Der Indikator METRO_DeMarker

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14436

Exp_ColorBullsGap Exp_ColorBullsGap

Der Experte Exp_ColorBullsGap wurde aufgrund der Signale des Indikators ColorBullsGap gebaut.

Exp_ColorBearsGap Exp_ColorBearsGap

Der Experte Exp_ColorBearsGa wurde aufgrund der Signalen des Indikators ColorBearsGap gebaut.

ColorMETRO_HTF ColorMETRO_HTF

Der Indikator ColorMETRO mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ColorMETRO_DeMarker_HTF ColorMETRO_DeMarker_HTF

Der Indikator ColorMETRO_DeMarker mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.