METRO_DeMarker - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 702
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der echte Autor:
igorad
Der Indikator des Typs Oszillators, der seine Werte aufgrund des technischen Indikators DeMarker zeigt. Der Indikator DeMarker wurde mit der lila Farbe dargestellt, die Farbe der Wolke ändert sich je nachdem, welche Richtung der Trend hat. Die blaue Farbe der Wolke - das Signal für den Kauf, rot - für den Verkauf.
in Abb.1. Der Indikator METRO_DeMarker
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14436
Der Experte Exp_ColorBullsGap wurde aufgrund der Signale des Indikators ColorBullsGap gebaut.Exp_ColorBearsGap
Der Experte Exp_ColorBearsGa wurde aufgrund der Signalen des Indikators ColorBearsGap gebaut.
Der Indikator ColorMETRO mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.ColorMETRO_DeMarker_HTF
Der Indikator ColorMETRO_DeMarker mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.