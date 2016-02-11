请观看如何免费下载自动交易
基于i-GAP指标信号的交易系统. 当柱关闭时, 如果有向上或者向下的箭头出现, 则形成信号.
本EA交易需要编译好的 i-GAP.ex5 指标文件才能运行. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.
请注意, TradeAlgorithms.mqh 库文件允许在EA交易中提供零点差以及建仓时可以设置止损和获利的经纪商. 您可以在以下链接中下载此库文件: 交易算法(Trade Algorithms).
在如下测试中使用了EA交易的默认输入参数. 在测试中没有使用止损和获利.
图 1. 图表上的交易实例
2014 年 EURUSD H2 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14346
