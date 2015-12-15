代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_MomentumCandleSign - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1199
等级:
(17)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
momentumcandlesign.mq5 (7.47 KB) 预览
\MQL5\Experts\
exp_momentumcandlesign.mq5 (7.49 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

基于 MomentumCandleSign 指标信号的交易系统。在柱线收盘时，如果出现彩色点，产生执行交易的信号。

此 EA 需要指标的编译文件 MomentumCandleSign.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 GBPJPY H12:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14250

XMA_Range_Channel_HTF XMA_Range_Channel_HTF

指标 XMA_Range_Channel 在输入参数中有时间帧选项。

Ultra_Oscillator_HTF Ultra_Oscillator_HTF

指标 Ultra_Oscillator 在输入参数中有时间帧选项。

Super_Trend Super_Trend

趋势指标, 可简洁明了地指示开仓时刻。

Super_Trend_HTF Super_Trend_HTF

指标 Super_Trend 在输入参数中有时间帧选项。