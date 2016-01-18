O indicador registra os momentos dos rompimentos de níveis dos preços e da importância desses níveis. A importância de um nível é determinado pelo tempo que não foi rompido no passado. O nível de rompimento pode ser interpretado como um possível início da reversão de movimento dos preços.

Existe um filtro de ruído e um sinal da importância do filtro, permitindo excluir reações a níveis insignificantes, bem como os sinais sem novas informações substanciais.

Desenvolvido em 2012 e publicado no fórum MQL4. Melhorou em 2015 a pedido de Lesorub - acrescentou alertas para o acompanhamento paralelo de vários gráficos de preços pelo trader.

Variáveis externas:

Scale — a escala de tempo do "olhar no passado" (em minutos). Geralmente uso 1440, ou seja, mensura a importância do nível em 24 horas.

— a escala de tempo do "olhar no passado" (em minutos). Geralmente uso 1440, ou seja, mensura a importância do nível em 24 horas. ScaleDigits — o número de dígitos depois do ponto decimal no calendário (eixo y) "olhando no passado". Não afeta nada, somente a digitalização do eixo y.

— o número de dígitos depois do ponto decimal no calendário (eixo y) "olhando no passado". Não afeta nada, somente a digitalização do eixo y. LevelFilter — o nível mínimo importante (profundidade de operação) dos níveis apresentados. Mensurados em períodos de Escala , ou seja, no meu caso - em dias úteis.

— o nível mínimo importante (profundidade de operação) dos níveis apresentados. Mensurados em períodos de , ou seja, no meu caso - em dias úteis. SignalFilter — filtro de sinal dos níveis importantes; especificado em barras (se >= 0), ou em períodos de Escala (se <0), permite excluir a exibição dos sinais que não contêm novas informações substanciais relativas ao que já foi apresentado. O valor zero, simplesmente desabilita a exibição repetida dos níveis já presentes.

— filtro de sinal dos níveis importantes; especificado em barras (se >= 0), ou em períodos de (se <0), permite excluir a exibição dos sinais que não contêm novas informações substanciais relativas ao que já foi apresentado. O valor zero, simplesmente desabilita a exibição repetida dos níveis já presentes. SetSignalFilter — comando para ativação do SignalFilter. Se falso, então os sinais não são filtrados pela importância.

Exemplo de uso:

Lançamento do indicador em 27 de Novembro de 2015, com o filtro de importância do nível desativado e com os níveis significativos inferior a 5 dias de negociação (por semana) omitidos:

Isto mostra os numerosos sinais apontando os níveis aproximados de mesma importância (140-160 dias de negociação e que foram reconhecidos pelo histórico do indicador num intervalo curto (12 dias de negociação). Em outras palavras, este pode ser o nível de suporte. Determinar este nível usando o filtro de importância ativado. Ativando este filtro e definindo seu valor para três dias de negociação:

Determinou-se que a importância do atual (mais recente a partir de 27 de novembro) nível de suporte no par EURUSD é igual a 151 dias de negociação e o valor deste nível é cerca de 1,06592 (mostrado por uma linha horizontal azul).

Verificamos o que estava acontecendo no mercado 151 dias de negociação antes do aparecimento do sinal e nos dias anteriores (5-10 dias de negociação). Para fazer isso, mude para o timeframe D1 e deixe o nível no gráfico, o indicador não é mais necessário:

Pode ser visto que o sinal mais importante de fato aponta para um possível nível de reversão. Veja qual dos pontos de referência de negociação deve ser levado em conta nas proximidades deste nível. Para fazer isso, é necessário reduzir os requisitos da importância do sinal, até ao valor de 16 horas de negociação, por exemplo. Aqui está o resultado:

Fique atento que o valor do indicador é formado em tempo real e "redesenha" (corrigindo meramente o valor, mas não o cancelamento do sinal) somente na barra zero, ou seja, é perfeitamente possível utilizar os níveis determinados para negociação. O único problema é determinar os valores corretos dos parâmetros de filtragem.