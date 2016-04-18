Diese Indikator registriert die Kurs-Ausbruchs-Momente und die Bedeutung dieser Ebenen. Die Bedeutung einer Ebene wird dadurch bestimmt, wie lange sie in der Vergangenheit nicht durchbrochen wurde. Dieser Level kann interpretiert werden als ein möglicher Level für eine Kursumkehr.

Es gibt einen Rauschfilter und einen Filter für die Signifikanz, mit welchem die unwichtigen Reaktionen des Marktes herausgefiltert werden können, so wie Signale, die keine substantielle neue Information bieten.

Entwickelt in 2012, Publiziert im MQL4 Forum. Auf Anfrage von Lesorub wurden im Jahr 2015 einige Verbesserungen vorgenommen — Es wurden Alarme hinzugefügt, um mehrere Charts gleichzeitig verfolgen zu können.

Externe Variablen:

Scale — Die Timescale für "Den Blick in die Vergangenheit" (in Minuten). Ich verwende generell 1440, d.h. Ich messe die Bedeutung eines Levels innerhalb von 24 Stunden

— Die Timescale für "Den Blick in die Vergangenheit" (in Minuten). Ich verwende generell 1440, d.h. Ich messe die Bedeutung eines Levels innerhalb von 24 Stunden ScaleDigits — Die Anzahl der Nachkommastellen bei dem "Blick in die Vergangenheit" Timescale (y-Achse). Dieses betrifft nur die Digitalisierung der y-Achse.

— Die Anzahl der Nachkommastellen bei dem "Blick in die Vergangenheit" Timescale (y-Achse). Dieses betrifft nur die Digitalisierung der y-Achse. LevelFilter — Die minimale Bedeutung (Tiefe der Operation) der dargestellten Ebenen. Gemessen in Scale Perioden, d.h. in meinem Fall — in ganzen Tagen.

— Die minimale Bedeutung (Tiefe der Operation) der dargestellten Ebenen. Gemessen in Perioden, d.h. in meinem Fall — in ganzen Tagen. SignalFilter — Der Signifikanz-Filer; Angegeben in Bars (wenn >=0), oder in Scale Perioden (wenn <0). Dieses erlaubt es Signale auszuschließen, welche keine substantielle neue Informationen in Relation zu dem schon bestehenden/angezeigten Signal besitzen. Ein Nullwert deaktiviert die wiederholende Darstellung von schon existierenden Ebenen.

— Der Signifikanz-Filer; Angegeben in Bars (wenn >=0), oder in Perioden (wenn <0). Dieses erlaubt es Signale auszuschließen, welche keine substantielle neue Informationen in Relation zu dem schon bestehenden/angezeigten Signal besitzen. Ein Nullwert deaktiviert die wiederholende Darstellung von schon existierenden Ebenen. SetSignalFilter — Kommando für die Aktivierung des SignalFilter. Wenn false, Dann werden die Signale nicht durch ihre Bedeutung gefiltert.

Ein Verwendungsbeispiel:

Wenn der Indikator am 27. November 2015 auf EURUSD gestartet wird, mit einem deaktivierten Signifikanz-Filter und mit Ebenen von einer Bedeutung unter 5 Handelstagen (eine Handelswoche), ergibt das:

Dieses zeigt, dass es eine Vielzahl von Signalen an den nahezu gleichen Ebenen gibt (140-160 Handelstage), welche von dem Indikator in einem kurzen historischen Intervall erkannt wurden (12 Handelstage). In anderen Worten, dieses sind ein und dieselben Unterstützungsebenen. Bestimmung dieses Levels unter Verwendung des Signifikanz-Filters. Die Aktivierung dieses Filters und die Einstellung seines Wertes auf drei Handelstage ergibt:

Es wurde also bestimmt dass die Signifikanz des aktuellen (spätestens ab 27. November) Unterstützungslevels bei EURUSD gleich 151 Handelstage ist, und der wird dieses Levels bei ca 1.06592 liegt(Dargestellt durch eine horizontale blaue Linie).

Lassen Sie uns einmal sehen, was in dem Markt 151 Handelstage vor dem Auftretens des Signals und in den fünf bis zehn Handelstage davor passiert ist. Um dieses zu tun, wechseln Sie unter Beibehaltung des Levels in den D1 Timeframe. Der Indikator wird hierbei nicht weiter verwendet:

Hier kann man sehen dass das signifikanteste Signal in der Tat auf einen möglichen Umkehr-Level hindeutet. Sie sehen hier, welche der Handelsreferenzpunkte in der Nähe dieser Ebene berücksichtigt werden sollten. Um das zu tun, ist es (beispielsweise) erforderlich, die Anforderungen an die Signifikanz des Signals bis zu einem Wert von 16 Handelsstunden zu verringern. Hier ist das Ergebnis:

Bitte beachten Sie dass der Wert von diesem Indikator durch Realtime-Daten erzeugt wird und daher auch immer wieder mit der Zero-Bar neu gezeichnet wird. (Das bedeutet: das Signal wird korrigiert aber nicht gelöscht), d.h., dass es durchaus möglich ist, die ermittelten Ebenen für das Trading zu verwenden. Das einzige Problem ist die Bestimmung der richtigen Werte für die Filter-Parameter.