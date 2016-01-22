指标登记价格突破时刻以及这些级别的含义。级别含义的的确定, 则依据之前多久未曾突破。级别突破可以被解释为可能的价格行情逆转的开端。

有一个噪音过滤器和信号含义过滤器, 可将不合格级别排除在反应之外, 以及没有实质新信息的信号。

开发于 2012, 发布在 MQL4 论坛。应 Lesorub 请求于 2015 改进— 添加警报, 可令交易者跟踪若干价格图表。

外部变量:

Scale — "looking into the past" (分钟) 的时间尺度。我通常使用 1440, 即, 我测量 24 小时内的级别含义。

— "looking into the past" (分钟) 的时间尺度。我通常使用 1440, 即, 我测量 24 小时内的级别含义。 ScaleDigits — "looking into the past" 时间尺度的小数位 (y-轴)。除了 y-轴的小数位, 不会有其它任何影响。

— "looking into the past" 时间尺度的小数位 (y-轴)。除了 y-轴的小数位, 不会有其它任何影响。 LevelFilter — 显示级别最小含义 (操作深度)。在 Scale 周期内的测量, 譬如, 在我的例子里 — 自然日。

— 显示级别最小含义 (操作深度)。在 周期内的测量, 譬如, 在我的例子里 — 自然日。 SignalFilter — 信号含义过滤器; 即可按照柱线 (如果 >=0), 或者按照 Scale 周期 (如果 <0)。它可以排除那些已经显示且并无新内容的信号。零值可简单地禁止重复显示曾呈现的级别。

— 信号含义过滤器; 即可按照柱线 (如果 >=0), 或者按照 周期 (如果 <0)。它可以排除那些已经显示且并无新内容的信号。零值可简单地禁止重复显示曾呈现的级别。 SetSignalFilter — 激活 SignalFilter 的命令。若为 false, 则信号不会按照含义被过滤。

用法举例:

于 2015年 11 月 27 日运行指标, 禁止含义过滤器, 且省略的含义级别低于 5个交易日 (一个交易周), 得到:

这表明, 大量信号所处级别含义大约相同 (140-160 交易日), 均被指标在短期历史间隔 (12 交易日) 里识别出来。换言之, 这也许是一个或相同的级别。使用信号含义过滤器确定信号。启用这个过滤器并设置其值为三个交易日, 得到:

因此, 它被确定的当前 (最后日期 11 月 27) EURUSD 货币对的支撑级别含义等于 151 个交易日, 且此级别的数值大约为 1.06592 (以蓝色水平线显示)。

让我们来看看信号出现之前 151 个交易日的前几日 (5 - 10 日), 市场里发生了什么。为此, 切换到 D1 时间帧并在图表里保留级别指标不再需要。

由此可以看出, 最显眼的信号确实指向可能的逆转级别。查看哪些交易参照点应考虑在此级别附近。为了做到这一点, 有必要降低的信号含义需求, 例如, 至多 16 个交易小时。此处是结果:

请注意, 指标值只有在零号柱线是实时形成的且是 "重绘" (仅仅调整数值, 但不取消信号), 亦即, 它完全有可能用作确定交易的级别。唯一的问题是确定过滤参数的正确值。