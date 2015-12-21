インディケータは価格レベルのブレイクアウトの瞬間と、これらのレベルの重要性を記録します。レベルの重要性は、過去においてそれがどれくらいの長く突破されていなかったかによってきまります。レベルの突破は、価格変動の方向転換の始りの可能性として捉えられます。

ノイズフィルターと、あまり重要でないレベルへの反応、同様に、本質的に新しい情報持たないシグナルを除外することができる、シグナル重要度フィルターがあります。

2012年に開発され、MQL4のフォーラムで掲載されました。Lesorubの要望により、2015年11月に改善が行い、複数の価格チャートを並行してトレーダーが観測する為のアラートを追加しました。

外部変数：

Scale —履歴を閲覧する為の時間スケールの寸法。（分単位）私は普段1440を使います。つまり、24時間でのレベルの重要性を測定します。

—履歴を閲覧する為の時間スケールの寸法。（分単位）私は普段1440を使います。つまり、24時間でのレベルの重要性を測定します。 ScaleDigits —時間スケール上の小数点以下の桁数の履歴の閲覧。（Y軸）Y軸の数値記入以外、何も影響されません。

—時間スケール上の小数点以下の桁数の履歴の閲覧。（Y軸）Y軸の数値記入以外、何も影響されません。 LevelFilter —レベルを反映する最小重要度（オペレーションデプス） Scale の期間で測定されます。つまり私の場合には、24時間です。

—レベルを反映する最小重要度（オペレーションデプス） の期間で測定されます。つまり私の場合には、24時間です。 SignalFilter —シグナルの重要度フィルターは、バーで（もし>=0の場合）もしくは、 Scale の期間（もし<0の場合）で与えられます。これにより、すでに反映されているものに関する新しい情報を持たないシグナルの反映を除外することができます。数値が0の時は、すでに反映されているレベルの繰り返しの表示を解除します。

—シグナルの重要度フィルターは、バーで（もし>=0の場合）もしくは、 の期間（もし<0の場合）で与えられます。これにより、すでに反映されているものに関する新しい情報を持たないシグナルの反映を除外することができます。数値が0の時は、すでに反映されているレベルの繰り返しの表示を解除します。 SetSignalFilter —SignalFilterを有効にするコマンド。もしfalseの場合、シグナルは重要度のフィルタリングがされません。

使用例：

2015年11月27日の取引日の終わりに、レベルの振り分け時にシグナル重要度フィルターを解除した状態で、5取引日以下（取引週）でインディケータを起動すると、このようになります。

多数のシグナルが、短い履歴間隔において（12取引日）インディケータによって識別される重要度を、ほぼ同じレベルで示しているのがわかります（140－160取引日）。言い換えれば、これは同一のサポートレベルであるかもしれないのです。シグナル重要度フィルターを使ってこのレベルを見つけてみましょう。このフィルターを有効にし、3取引日と同じ数値を設定すると、このようになります。

このようにして、私達は、EURUSDペアの現在の（最新の11月27日の）サポートレベルの重要度が第151取引日にあり、このレベルの数値は約1.06592であることがわかりました。（青い水平の線で示されています）

シグナルが発生する前とそれより以前の日（5-10取引日）に、第151取引日の市場に何が起こったのかを見てみましょうこの為に日足に移行し、レベルはチャート上に残します。（この際インディケータは必要ではありません）

最も重要なシグナルが、反転の可能性を持つレベルを実際に示していることがわかります。このレベル付近において、どのような取引基準点を考慮するべきか見てみましょう。この為にはシグナルの重要度に対する要求を下げる必要があります。例えば、16時間の取引値まで。これが結果です。

インディケータの数値ははリアルタイムで形成され、ゼロバー上だけで『再描画』されることに注意をしてください。（数値の補正がされますが、シグナルは外されない）つまり、取引の為に識別されるそれらのレベルを使用することがあるということです。唯一の問題は、フィルタリングパラメータの正しい数値を決定することです。