Bulls and Bears - script para MetaTrader 5
El indicador muestra la cantidad de velas del toro y del oso, sin tener en cuenta las velas cuyo cuerpo es menor a la magnitud del spread.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13920
Exp_derivative
El experto Exp_derivative está construido sobre la base de la ruptura de la línea del cero por el indicador Derivative.Derivative_HTF
Indicador Derivative con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.