Bulls and Bears - script para MetaTrader 5

Viktor Mossekhin
Visualizaciones:
2031
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
bulls_bears.mq5 (1.49 KB) ver
El indicador muestra la cantidad de velas del toro y del oso, sin tener en cuenta las velas cuyo cuerpo es menor a la magnitud del spread.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13920

Exp_derivative Exp_derivative

El experto Exp_derivative está construido sobre la base de la ruptura de la línea del cero por el indicador Derivative.

Derivative_HTF Derivative_HTF

Indicador Derivative con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

KC_HTF KC_HTF

Indicador KC con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

KGHP_HTF KGHP_HTF

Indicador KGHP con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.