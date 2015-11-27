CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

KC_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
780
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
kc.mq5 (7.46 KB) ver
kc_htf.mq5 (10.44 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador KC con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador KC.mq5.

Fig. 1. Indicador KC_HTF

Fig. 1. Indicador KC_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13922

Bulls and Bears Bulls and Bears

El indicador muestra la cantidad de velas del toro y del oso.

Exp_derivative Exp_derivative

El experto Exp_derivative está construido sobre la base de la ruptura de la línea del cero por el indicador Derivative.

KGHP_HTF KGHP_HTF

Indicador KGHP con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

iBBFill_HTF iBBFill_HTF

Indicador iBBFill con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.