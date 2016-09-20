CodeBaseKategorien
Bulls and Bears - Skript für den MetaTrader 5

Der Skript zeigt die Anzahl der bärischeb oder bullischen Kerzen, dabei berücksichtigt er nicht die Kerzen, deren Körper weniger als Spread ist.

Bulls and Bears

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13920

