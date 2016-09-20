Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bulls and Bears - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1126
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Skript zeigt die Anzahl der bärischeb oder bullischen Kerzen, dabei berücksichtigt er nicht die Kerzen, deren Körper weniger als Spread ist.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13920
Exp_derivative
Der Experte Exp_derivative wurde aufgrund des Durchbruchs der nullwertigen Linie des Idikators Derivative gebaut.Derivative_HTF
Der Indikator Derivative mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.