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Bulls and Bears - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт показывает количество бычьих и медвежьих свечей, при этом не учитываются свечи, тело которых меньше величины спреда.
Exp_derivative
Эксперт Exp_derivative построен на основе пробоя нулевой линии индикатором Derivative.Derivative_HTF
Индикатор Derivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.