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Bulls and Bears - скрипт для MetaTrader 5

Viktor Mossekhin
Viktor Mossekhin

Viktor Mossekhin

5 (1)
2 продукта 6 кодов 3 темы 62 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3744
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Скрипт показывает количество бычьих и медвежьих свечей, при этом не учитываются свечи, тело которых меньше величины спреда.

Bulls and Bears

Exp_derivative Exp_derivative

Эксперт Exp_derivative построен на основе пробоя нулевой линии индикатором Derivative.

Derivative_HTF Derivative_HTF

Индикатор Derivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

KC_HTF KC_HTF

Индикатор KC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

KGHP_HTF KGHP_HTF

Индикатор KGHP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.