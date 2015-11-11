Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Flat-Trend_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1150
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador Flat-Trend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Flat-Trend.mq5.
Fig. 1. Indicador Flat-Trend_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13658
