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Flat-Trend_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Flat-Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Flat-Trend.mq5.
Рис.1. Индикатор Flat-Trend_HTF
DonchianChannels_HTF
Индикатор DonchianChannels с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.FractalChannel_HTF
Индикатор FractalChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Flat_HTF
Индикатор Flat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ForecastOscilator_HTF
Индикатор ForecastOscilator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.