CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Flat-Trend_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
975
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
flat-trend.mq5 (9.2 KB) ansehen
flat-trend_htf.mq5 (8.78 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator Flat-Trend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Flat-Trend.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Flat-Trend_HTF

in Abb.1. Der Indikator Flat-Trend_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13658

DonchianChannels_HTF DonchianChannels_HTF

Der Indikator DonchianChannels mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

FractalChannel_HTF FractalChannel_HTF

Der Indikator FractalChannel mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Flat_HTF Flat_HTF

Der Indikator Flat mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ForecastOscilator_HTF ForecastOscilator_HTF

Der Indikator ForecastOscilator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.