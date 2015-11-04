请观看如何免费下载自动交易
横盘-趋势指标在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 Flat-Trend.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. 横盘-趋势指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13658
