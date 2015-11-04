代码库部分
Flat-Trend_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
flat-trend.mq5 (9.2 KB) 预览
flat-trend_htf.mq5 (8.78 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

横盘-趋势指标在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 Flat-Trend.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. 横盘-趋势指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13658

