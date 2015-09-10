Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FractalChannel_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1027
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador FractalChannel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador FractalChannel.mq5.
Fig. 1. Indicador FractalChannel_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13645
El experto Exp_FractalAMA_MBK está construido en base a las señales de las medias móviles del indicador FractalAMA_MBK.FractalAMA_MBK_HTF
Indicador FractalAMA_MBK con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador DonchianChannels con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Flat-Trend_HTF
Indicador Flat-Trend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.