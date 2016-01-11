CodeBaseSeções
Forex Fraus (para M1) - expert para MetaTrader 4

Expert Advisor é baseado no indicador Williams Percent Rang. Ele vende na zona sobrecomprada e compra na zona sobrevendida.

O Expert Advisor foi criado para o período М1 do EURUSD (cinco dígitos), mas também pode ser usado para outros, tem um trailing stop com passo e tempo de início ajustável. Há também um timer operacional nas configurações do EA listado como "time" (se o valor for "0" - off; se o valor é "1" - on). "starttime" - o tempo de início da operação do EA de acordo com a hora do terminal, "stoptime" - finaliza a operação de acordo com o tempo do terminal.

Fecha posições usando o trailing stop, as posições não fechadas são finalizadas na abertura de uma operação contrária.

Parte do código foi emprestado do EA "ft_cci" da revista FORTRADER.Ru, o autor é Yuri.

Forex Fraus (para M1)


O EA foi testado numa conta demonstração, os resultados foram bons (a declaração não foi preservada). O EA não foi verificado no testador (o computador não pode executá-lo). Uma grande pedida para quem deseja testá-lo, por favor coloque o gráfico nos comentários. Agradeço antecipadamente.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13643

