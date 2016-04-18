Forex Fraus (for M1)

Dieser Expert Advisor basiert auf dem Williams Percent Range Indikator. Er verkauft in der überkauften Zone und kauft in der überverkauften Zone.



Dieser Expert Advisor wurde für EURUSD und den M1 Timeframe entwickelt (five digits), aber er kann natürlich auch in anderen Kombinationen verwendet werden. Es gibt ein Trailing Stop mit einstellbarem Start und Schrittweite Zudem gibt es noch einen Timer in den Einstellungen, angegeben als "time" (Wert "0" — deaktiviert, Wert "1" — aktiviert). "starttime" — Der Start der Operation über die Terminal-Zeit, "stoptime" — Das Ende der Operation.

Es schließt Positionen mit der Hilfe von Trailingstop. Nicht geschlossene Positionen werden durch entgegengesetzte Trades geschlossen.

Ein Teil des Programmcodes wurde hier entnommen "ft_cci" EA aus dem FORTRADER.Ru Magazin, der Author ist Yuri.





Dieser er wurde auf einen Demo-Account getestet und die Ergebnisse waren gut (Die Erklärung wurde nicht beibehalten). Dieser er wurde mit keinem Tester getestet (Der prähistorische computer kann das leider nicht). Eine Bitte an jeden der einen Test durchführt: bitte fügen Sie das Ergebnis hier ein. Vielen Dank im voraus.