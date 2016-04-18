und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Forex Fraus (for M1) - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1061
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Expert Advisor basiert auf dem Williams Percent Range Indikator. Er verkauft in der überkauften Zone und kauft in der überverkauften Zone.
Dieser Expert Advisor wurde für EURUSD und den M1 Timeframe entwickelt (five digits), aber er kann natürlich auch in anderen Kombinationen verwendet werden. Es gibt ein Trailing Stop mit einstellbarem Start und Schrittweite Zudem gibt es noch einen Timer in den Einstellungen, angegeben als "time" (Wert "0" — deaktiviert, Wert "1" — aktiviert). "starttime" — Der Start der Operation über die Terminal-Zeit, "stoptime" — Das Ende der Operation.
Es schließt Positionen mit der Hilfe von Trailingstop. Nicht geschlossene Positionen werden durch entgegengesetzte Trades geschlossen.
Ein Teil des Programmcodes wurde hier entnommen "ft_cci" EA aus dem FORTRADER.Ru Magazin, der Author ist Yuri.
Dieser er wurde auf einen Demo-Account getestet und die Ergebnisse waren gut (Die Erklärung wurde nicht beibehalten). Dieser er wurde mit keinem Tester getestet (Der prähistorische computer kann das leider nicht). Eine Bitte an jeden der einen Test durchführt: bitte fügen Sie das Ergebnis hier ein. Vielen Dank im voraus.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13643
Diese Expert Advisor basiert auf überkauften und überverkauften Ebenen.The Expert Advisor based on 2 lines of the Moving Average
Hier werden die Werte eines Moving Average Indikators für das Trading verwendet.
Erzeugen Sie ganz einfach horizontale Linien mit einem Tastendruck. Wählen Sie die Farbe der Widerstandslinie und der Unterstützungslinie, der Indikator wechselt automatisch die Farbe sobald eine Linie überschritten worden ist und sie können einen Alarm erhalten wenn eine Linie gekreuzt wird. Sie können die Historie der Widerstands- und Unterstützungslinien sehen.Trend_Catcher
Dieser EA sucht mithilfe von 3 MAs (Perioden 200, 50, 25 oder andere) nach einem Trend und öffnet unter Verwendung des Parabolic SAR Indikators Orders. Dieser Expert Advisor verwendet Martingale. Die Positionsgröße wird in Prozent von der Einlage, unter Berücksichtigung von Stop-Loss berechnet.