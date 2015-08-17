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Советники

Forex Fraus (for M1) - эксперт для MetaTrader 4

Dmitriy Zaytsev
Dmitriy Zaytsev

Dmitriy Zaytsev

3.2 (15)
12 продуктов 2 кода 2 комментария
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Просмотров:
13280
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник основан на индикаторе Williams Percent Range. Продает в зоне перекупленности и покупает в зоне перепроданности.

Советник создавался для таймфрейма М1 EURUSD (для пятизнака), подойдет и для других, имеется тральщик с регулируемым началом работы и шагом. Также в настройках есть таймер работы, в свойствах советника он указан как "time" (значение "0" — выключен, значение "1" — включен). "starttime" — начало работы советника по времени терминала, "stoptime" — заканчивает работу по времени терминала.

Закрывает позиции, используя трейлинг-стоп, незакрытые позиции закрывает при противоположной сделке.

Часть кода позаимствована с советника "ft_cci" в журнале FORTRADER.Ru, автор Юрий.

Forex Fraus (for M1)


Cоветник тестировался на демо-счете, хорошие показатели (отчет не сохранился). Cоветник в тестере не проверялся (из-за доисторического компьютера,не тянет). Большая просьба, кто протестирует, выложите график в комментарии. Заранее спасибо.

Советник на основе 2-х линий Moving Average Советник на основе 2-х линий Moving Average

Для торговли используются показания индикатора Moving Average.

Советник на основе отскока от границы канала МА Советник на основе отскока от границы канала МА

Для торговли используются показания индикатора Moving Average. Если цена отклонилась от линии Moving Average на определенное количество пунктов, то выставляется ордер в сторону линии Moving Average.

Trend_Catcher Trend_Catcher

Советник ищет тренд по трем скользящим средним (период 200, 50, 25 или другие по желанию пользователя) и открывает сделки с использованием индикатора Parabolic SAR.

PinBar PinBar

Индикатор отмечает на графике пин-бары по заданным параметрам.