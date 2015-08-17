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Forex Fraus (for M1) - эксперт для MetaTrader 4
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Советник основан на индикаторе Williams Percent Range. Продает в зоне перекупленности и покупает в зоне перепроданности.
Советник создавался для таймфрейма М1 EURUSD (для пятизнака), подойдет и для других, имеется тральщик с регулируемым началом работы и шагом. Также в настройках есть таймер работы, в свойствах советника он указан как "time" (значение "0" — выключен, значение "1" — включен). "starttime" — начало работы советника по времени терминала, "stoptime" — заканчивает работу по времени терминала.
Закрывает позиции, используя трейлинг-стоп, незакрытые позиции закрывает при противоположной сделке.
Часть кода позаимствована с советника "ft_cci" в журнале FORTRADER.Ru, автор Юрий.
Cоветник тестировался на демо-счете, хорошие показатели (отчет не сохранился). Cоветник в тестере не проверялся (из-за доисторического компьютера,не тянет). Большая просьба, кто протестирует, выложите график в комментарии. Заранее спасибо.
Для торговли используются показания индикатора Moving Average.Советник на основе отскока от границы канала МА
Для торговли используются показания индикатора Moving Average. Если цена отклонилась от линии Moving Average на определенное количество пунктов, то выставляется ордер в сторону линии Moving Average.
Советник ищет тренд по трем скользящим средним (период 200, 50, 25 или другие по желанию пользователя) и открывает сделки с использованием индикатора Parabolic SAR.PinBar
Индикатор отмечает на графике пин-бары по заданным параметрам.