Forex Fraus (for M1)

Советник основан на индикаторе Williams Percent Range. Продает в зоне перекупленности и покупает в зоне перепроданности.



Советник создавался для таймфрейма М1 EURUSD (для пятизнака), подойдет и для других, имеется тральщик с регулируемым началом работы и шагом. Также в настройках есть таймер работы, в свойствах советника он указан как "time" (значение "0" — выключен, значение "1" — включен). "starttime" — начало работы советника по времени терминала, "stoptime" — заканчивает работу по времени терминала.

Закрывает позиции, используя трейлинг-стоп, незакрытые позиции закрывает при противоположной сделке.

Часть кода позаимствована с советника "ft_cci" в журнале FORTRADER.Ru, автор Юрий.





Cоветник тестировался на демо-счете, хорошие показатели (отчет не сохранился). Cоветник в тестере не проверялся (из-за доисторического компьютера,не тянет). Большая просьба, кто протестирует, выложите график в комментарии. Заранее спасибо.