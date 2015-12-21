コードベースセクション
エキスパート

Forex Fraus (for M1) - MetaTrader 4のためのエキスパート

Dmitriy Zaytsev
ビュー:
1082
評価:
(36)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータWilliams Percent Rangeをベースに作られたエキスパートアドバイザです。買われ過ぎのゾーンで売りを行い、売られ過ぎのゾーンでは買いを行います。

エキスパートアドバイザは、時間軸M1のEURUSDペアの為に作られましたが、その他のペアにも適応することができ、動作の開始や動きをコントロールすることができます。同様に、設定内では動作タイマーがあり、エキスパートアドバイザのプロパティではこれは"time"と表示されています。（『0』値はオフ、『1』値はオン）"starttime"は、ターミナルの時間によるエキスパートアドバイザの動作の開始、"stoptime"はターミナルの時間による動作の終了です。

トレイリングストップを使いポジションを閉じ、閉じていないポジションは相対する取引の際に閉じます。

コードの一部は、雑誌FORTRADER.Ru内のエキスパートアドバイザ"ft_cci"（作成者ユーリ氏）から引用しました。

Forex Fraus (for M1)


エキスパートアドバイザはデモアカウントでテストを行い、良い指数がでました。（レポートは保存されていません）エキスパートアドバイザはテスターでテストされませんでした。（古いコンピュータのせいです）テストを行う人へのお願いですが、コメント欄にチャートを載せてください。宜しくお願いします。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13643

