Forex Fraus (for M1) - MetaTrader 4のためのエキスパート
インディケータWilliams Percent Rangeをベースに作られたエキスパートアドバイザです。買われ過ぎのゾーンで売りを行い、売られ過ぎのゾーンでは買いを行います。
エキスパートアドバイザは、時間軸M1のEURUSDペアの為に作られましたが、その他のペアにも適応することができ、動作の開始や動きをコントロールすることができます。同様に、設定内では動作タイマーがあり、エキスパートアドバイザのプロパティではこれは"time"と表示されています。（『0』値はオフ、『1』値はオン）"starttime"は、ターミナルの時間によるエキスパートアドバイザの動作の開始、"stoptime"はターミナルの時間による動作の終了です。
トレイリングストップを使いポジションを閉じ、閉じていないポジションは相対する取引の際に閉じます。
コードの一部は、雑誌FORTRADER.Ru内のエキスパートアドバイザ"ft_cci"（作成者ユーリ氏）から引用しました。
エキスパートアドバイザはデモアカウントでテストを行い、良い指数がでました。（レポートは保存されていません）エキスパートアドバイザはテスターでテストされませんでした。（古いコンピュータのせいです）テストを行う人へのお願いですが、コメント欄にチャートを載せてください。宜しくお願いします。
