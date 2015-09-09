CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorSchaffWPRTrendCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
774
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador ColorSchaffWPRTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorSchaffWPRTrendCycle.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorSchaffWPRTrendCycle_HTF

Fig. 1. Indicador ColorSchaffWPRTrendCycle_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13456

ColorSchaffTriXTrendCycle_HTF ColorSchaffTriXTrendCycle_HTF

Indicador ColorSchaffTriXTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorSchaffRVITrendCycle_HTF ColorSchaffRVITrendCycle_HTF

Indicador ColorSchaffRVITrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_ColorSchaffMFITrendCycle Exp_ColorSchaffMFITrendCycle

El experto Exp_ColorSchaffMFITrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffMFITrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.

Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycle Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycle

El experto Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffMomentumTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.