ColorSchaffRVITrendCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador ColorSchaffRVITrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorSchaffRVITrendCycle.mq5.
Fig. 1. Indicador ColorSchaffRVITrendCycle_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13454
La biblioteca FuzzyNet para crear modelos difusos está escrita en C#. Al pasar a MQL5, a la bilioteca se han añadido 8 funciones de pertenencia y 4 métodos de defusificación para sistemas Mamdani.
Indicador ColorSchaffWPRTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.