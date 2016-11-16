Exp_ColorSchaffMFITrendCycleエキスパートアドバイザーは、買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルに相対したColorSchaffMFITrendCycleオシレータの位置の変更に基づいています。

Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycleエキスパートアドバイザーは、買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルに相対したColorSchaffMomentumTrendCycleオシレータの位置の変更に基づいています。