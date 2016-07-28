Der ColorSchaffRVITrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der ColorSchaffTriXTrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Exp_ColorSchaffMFITrendCycle Expert Advisor basiert auf der Änderung der Position des ColorSchaffMFITrendCycle Oszillators relativ zu den Überkauft- und Überverkauftlevels.

Der Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycle Expert Advisor basiert auf der Änderung der Position des ColorSchaffMomentumTrendCycle Oszillators relativ zu den Überkauft- und Überverkauftlevels.